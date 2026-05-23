فارس عيسى: تلقينا وعوداً وتعهدات مؤكدة من بغداد بضمان رواتب موظفي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- كشف مسؤول في حكومة إقليم كوردستان أن المسؤولين في الحكومة العراقية الاتحادية قدموا تعهدات مؤكدة بعدم ضياع أي من رواتب موظفي الإقليم للعام الحالي، مبدين استعدادهم التام للتعاون الثنائي المشترك.

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24" شفان جباري، اليوم السبت 23 مايو/أيار 2026، تحدث رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، عن تفاصيل ونتائج لقاءات وفد الإقليم برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني مع كبار المسؤولين العراقيين في العاصمة بغداد.

وأكد عيسى أن المباحثات التي أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان مع رئيس الوزراء العراقي الجديد وبقية المسؤولين الاتحاديين كانت "إيجابية للغاية وجرت في أجواء اتسمت بالروح الأخوية".

وبشأن ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، شدد رئيس الممثلية قائلاً: "لقد تلقينا وعوداً رسمية وتعهدات مؤكدة بعدم ضياع أي راتب من رواتب الموظفين وأنهم سيكونون عوناً لنا"، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الاتحادي شدد خلال اللقاء على ضرورة عزل ملف الرواتب كلياً عن أي خلافات سياسية بين أربيل وبغداد.

يذكر أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني قد وصل صباح اليوم السبت إلى بغداد في زيارة رسمية، ومن المقرر أن تستمر جولته في العاصمة العراقية حتى يوم غد الأحد 24 مايو/أيار 2026.

واجتمع رئيس الوزراء حتى الآن مع رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وعدد آخر من قادة ومسؤولي القوى السياسية العراقية، بانتظار عقد سلسلة أخرى من اللقاءات الهامة في الساعات المقبلة.