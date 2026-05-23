يونس محمود رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم

أربيل (كوردستان 24)- انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم، النجم الدولي السابق يونس محمود رئيساً جديداً للاتحاد لولاية أولمبية تمتد لأربع سنوات مقبلة، وذلك في أعقاب الماراثون الانتخابي الذي احتضنه فندق الرشيد بالعاصمة بغداد لاختيار مجلس إدارة يقود الكرة العراقية في المرحلة القادمة.

وحسم محمود، الملقب بـ "السفاح"، سباق الرئاسة لصالحه بعد حصده لأعلى الأصوات بواقع 38 صوتاً، متفوقاً في منافسة ثلاثية شرسة جمعته مع الرئيس المنتهية ولايته عدنان درجال، والمرشح إياد بنيان.

كما شهدت المعركة الانتخابية صراعاً محتدماً بين 5 مرشحين لمنصب النائب الأول، و5 آخرين لمنصب النائب الثاني، إلى جانب تنافس 27 مرشحاً على مقاعد العضوية.

وأشارت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إلى أن عملية التصويت والفرز اتسمت بالشفافية العالية؛ حيث تطابقت أوراق الاقتراع البالغة 61 ورقة مع العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.

وأوضحت اللجنة أن عملية الفرز أسفرت عن اعتماد 59 ورقة صحيحة، مقابل استبعاد ورقتين لمخالفتهما الشروط القانونية (الأولى لتدوين إشارات خاطئة، والثانية لتصويت العضو في جميع الحقول).

جرت الانتخابات المفصلية تحت رقابة وإشراف دولي مباشر، حيث وصل إلى بغداد وفد رسمي يمثل الاتحادين الدولي (FIFA) والآسيوي لكرة القدم لمتابعة سير العملية الانتخابية وضمان مطابقتها للوائح المعتمدة.