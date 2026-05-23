رئيس الحكومة يجتمع مع رئيس تحالف النهج الوطني

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت 23 أيار (مايو) 2026، مع رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع آخر مستجدات العملية السياسية في العراق، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف القوى والأطراف، بغية تسوية الأزمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق اللقاء، قدّم رئيس حكومة الإقليم تهانيه للموسوي بمناسبة منحه الثقة وتسنمه منصب وزير الصحة في الحكومة الاتحادية الجديدة.

كذلك شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على وجوب حل كافة القضايا العالقة عبر مائدة الحوار، وضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور وصون حقوق سائر المكونات.