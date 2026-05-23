مسرور بارزاني: لقاءاتنا في بغداد إيجابية للغاية

أربيل (كوردستان24)- صرح رئيس حكومة إقليم كوردستان، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، بأنه جرى التأكيد على ضمان كافة الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، لافتاً إلى وجود نوايا حسنة وطيبة لمعالجة المشاكل العالقة.

قال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 23 مايو/أيار 2026 للصحفيين عقب لقائه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان: "لقاءاتنا ومباحثاتنا مع المسؤولين العراقيين حتى الآن كانت إيجابية للغاية".

وأضاف: "أنا سعيد جداً بنتائج الاجتماعات التي أجريناها حتى الآن مع مسؤولي الحكومة الاتحادية، ونأمل في تحقيق نتائج أفضل".".

وحول رغبة الحكومة الاتحادية في الاستفادة من مشروع "رووناکی" للكهرباء، أشار رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى أن الإقليم قد أبدى مسبقاً استعداده لنقل تجربته الناجحة إلى بقية مناطق العراق، مضيفاً: "نحن مستعدون لتقديم كل ما بوسعنا، وقد أجرينا مناقشات مستفيضة حول سبل التعاون المتبادل، لا سيما مع قرب حلول فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير".

وتابع قائلاً: "إقليم كوردستان لن يدخر جهداً في التعاون لمساعدة العراق في تأمين الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين.

وبشأن تطبيق الدستور من قبل العراق، قال مسرور بارزاني: "خلال اجتماعنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، شددنا على ضمان كافة الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، كما تطرقنا إلى أهمية استكمال بناء مؤسسات الدولة الاتحادية لضمان عدم انتهاك القوانين أو هدر حقوق المواطنين".

واختتم رئيس وزراء إقليم كوردستان حديثه بالإشارة إلى أن الاجتماعات كشفت عن وجود نوايا طيبة ورغبة حقيقية لمعالجة المشاكل القائمة بين الإقليم وبغداد، معرباً عن أمله في أن ينتظر الجميع مستقبل أفضل.