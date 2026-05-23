الزيدي من وزارة المالية: نسعى لأن "يدير الاقتصادُ الدولةَ" لا العكس.. والموازنة يجب أن تكون خارطة طريق للمستقبل

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم السبت 23 ایار/مایو 2026، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة المالية، ترأس خلالها اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم للوزارة، لبحث الخطط التنفيذية والسياسات المالية للدولة، موجهاً بوضع رؤية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتجاوز الاقتصاد التقليدي.

تحديات اقتصادية ورؤية 2035

وأكد الزيدي، خلال الاجتماع، أن العراق يمر بظرف مالي وحساس متأثراً بالتحولات الإقليمية والدولية التي انعكست على أسعار الطاقة وايرادات النفط، مشيراً إلى أن اعتماد الموازنة بنسبة 90% على النفط يتطلب عملاً جاداً لتوسعة الاقتصاد غير النفطي.

وقال رئيس الوزراء: "نحن نعد خطة العراق 2035، ونريد لوزارة المالية أن تكون المحرك لرسم السياسات المالية، وأن تتحول الموازنة من مجرد جداول حسابية إلى خارطة طريق للمستقبل تضمن استثمار الموقع الجغرافي المتميز للعراق لتعزيز إيراداته".

الرواتب والاستحقاقات المجتمعية

وفي الجانب الخدمي والمعيشي، وجه الزيدي بضرورة إطلاق رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية في مواعيدها المحددة لضمان الاستقرار المعيشي، كما أمر بتهيئة مستحقات الفلاحين والمقاولين والمستثمرين دون تأخير، مشدداً على حل ملف 5000 طبيب من المتعاقدين مع وزارة الصحة.

تغيير المفاهيم الاقتصادية والقطاع الخاص

وطرح رئيس الوزراء رؤية فلسفية جديدة للإدارة، قائلاً: "نرغب بأن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة وليس العكس"، داعياً إلى مغادرة "العقلية الاشتراكية" ودعم القطاع الخاص ليكون الشريك الأساسي في التنمية، مع الحفاظ على الرعاية الكاملة للفئات الفقيرة. وأوضح أن الهدف هو زيادة الناتج المحلي وتقليل النفقات التي لا تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة.

الأتمتة ومكافحة التلاعب الضريبي

وعلى صعيد الإصلاح الإداري، وجه الزيدي بإعداد كشف دقيق لإيرادات الجمارك خلال الأشهر الستة الماضية، لاسيما السلع ذات الرسوم العالية، كاشفاً عن رصد تلاعب في تصنيف المواد للتهرب من الرسوم. وأكد أن "الأتمتة الشاملة هي الحل الوحيد لإنهاء هذا التلاعب وضمان حقوق الدولة".

توجيه رمزي: "الأعمال لا الصور"

وفي خطوة لتعزيز المنهج المؤسساتي، أصدر الزيدي تعميماً بمنع وضع صور رئيس الوزراء أو الوزراء في الدوائر والمؤسسات الحكومية، معقباً بالقول: "نريد من المواطنين رؤية أعمالنا ومنجزاتنا وليس صورنا".

تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة جولات يجريها رئيس الوزراء لمتابعة البرنامج الحكومي، والوقوف على المعوقات التي تواجه مفاصل الدولة الاقتصادية والخدمية.