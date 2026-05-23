رئيس الحكومة يجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمن سلسلة لقاءاته في بغداد

أربيل (كوردستان24)- في إطار زيارته إلى بغداد، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عصر اليوم السبت 23 أيار (مايو) 2026، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

وشهد الاجتماع استعراضاً لمجمل الأوضاع السياسية في العراق، مع التأكيد على الدور المحوري للسلطة القضائية واستقلاليتها، بما يضمن صون الأمن والاستقرار السياسي في البلاد.

كما أكد الجانبان ضرورة احترام الدستور والنظام الاتحادي، وحماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وسائر المكونات.