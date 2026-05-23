مثنى السامرائي يشدد على مواصلة الحوار الدستوري مع إقليم كوردستان لترسيخ الاستقرار

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس تحالف "عزم"، مثنى السامرائي، اليوم السبت 23 مايو/أيار 2026، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له في العاصمة الاتحادية بغداد، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار الحوار المباشر بين أربيل وبغداد، والحفاظ على الاستقرار السياسي، وضرورة استكمال التشكيلة الوزارية للحكومة الاتحادية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لتحالف "عزم" أن اللقاء شهد استعراض ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية العراقية، وبحث جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين بغداد وأربيل.

وشدد رئيس تحالف "عزم" خلال الاجتماع على ضرورة استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة على أساس الاستحقاقات الانتخابية والسياسية والوطنية، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التنسيق والتفاهم بين مختلف القوى السياسية في هذه المرحلة الحساسة، وبما يدعم الاستقرار العام للبلاد وينظم عمل مؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الحوار الثنائي، بهدف التوصل إلى حلول جذرية للمسائل المشتركة ضمن الأطر والإجراءات الدستورية.

كما سلّط الاجتماع الضوء على أهمية تقديم الدعم للحكومة الجديدة وتهيئة الأرضية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة بمشاركة فاعلة من كافة القوى الوطنية، من أجل ترسيخ الاستقرار السياسي والحفاظ على التوازنات الوطنية، وبما يخدم المصالح العليا للعراق وكافة مكوناته.