نائب عن تحالف "عزم": زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد ناجحة للغاية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصف نائب عن تحالف "عزم" زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى بغداد بأنها "ناجحة للغاية"، كاشفاً عن وجود تنسيق مكثف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وائتلاف دولة القانون، وتحالف عزم لحسم الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة المقبلة.

وقال إياد الجبوري، النائب عن تحالف "عزم"، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24": "إن زيارة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد كانت ناجحة جداً، وقد تركزت مباحثاتنا على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم حكومة علي الزيدي في المرحلة المقبلة".

وأشار الجبوري إلى أن أحد المحاور الرئيسية للمباحثات كان معالجة الملفات التي بقيت معلقة من الجلسات البرلمانية السابقة، لا سيما ملف الوزارات الخمس المتبقية لحسم تشكيل الحكومة بالكامل.

وأضاف الجبوري: "هناك اتفاق على عقد اجتماع يجمع الأطراف الرئيسية؛ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وائتلاف دولة القانون، وتحالف عزم، وذلك قبيل انعقاد الجلسة البرلمانية المقبلة، بغية التوصل إلى نتائج وتفاهمات إيجابية تصب في مصلحة العراق وإقليم كوردستان على حد سواء".

وأردف النائب عن تحالف "عزم" قائلاً: "بكل صراحة وأمانة، لقد كان لحكومة إقليم كوردستان مواقف مشرفة للغاية لا يمكن لأحد إنكارها، لا سيما تجاه المحافظات المحررة ودعمها المستمر لأبناء الشعب العراقي بشكل عام".