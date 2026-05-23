ترامب يرهن قرار الحرب مع إيران بـ "اتفاق جيد": احتمالات الحل العسكري والدبلوماسي متساوية

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 23 ایار/مایو 2026، أنه سيعقد اجتماعاً حاسماً مع فريق المفاوضين الخاص به لمناقشة العرض الإيراني الأخير، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يتخذ قراراً نهائياً بحلول يوم الأحد بشأن استئناف الحرب أو التوصل إلى اتفاق.

"50/50" بين الاتفاق والضربة العسكرية

وفي تصريحات حصرية لموقع "أكسيوس" (Axios)، وصف ترامب الوضع الحالي بأنه "50/50 تماماً"، موضحاً أن الخيارات تراوح بين إبرام "اتفاق جيد" أو توجيه ضربة عسكرية قاصمة لإيران. وقال ترامب: "أعتقد أن أحد أمرين سيحدث: إما أن أضربهم بقوة لم يسبق لها مثيل، أو سنوقع اتفاقاً جيداً".

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع مستشاريه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة الرد الإيراني الأخير، ومن المتوقع أن ينضم إليهم نائب الرئيس جي دي فانس.

الوساطة الباكستانية

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مغادرة المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، طهران اليوم بعد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الطرفين. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وصفت باكستان النتائج بأنها "تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي".

نقاط الخلاف والاتفاق المقترح

أكد ترامب أنه لن يقبل إلا باتفاق شامل يعالج قضايا تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الحالي من المواد النووية لدى إيران. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن "خطاب النوايا" الذي يناقشه الجانبان حالياً قد لا يتضمن تفاصيل فنية دقيقة حول هذه القضايا، بل يركز على:

- الالتزام بإنهاء الحرب.

- الدخول في مفاوضات معمقة لمدة 30 يوماً للتوصل إلى تسوية شاملة.

الموقف من إسرائيل

وفي سياق متصل، قلل الرئيس ترامب من شأن التقارير التي تتحدث عن قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مسار المفاوضات الحالية، مؤكداً أن وجهات النظر داخل إدارته تتباين بين من يفضل الاتفاق ومن يدفع باتجاه استئناف العمل العسكري، لكن القرار النهائي سيعتمد على جودة العرض المطروح على الطاولة.