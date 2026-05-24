عبد المهدي يبحث مع مسرور بارزاني التطورات الإقليمية وحقوق شعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- صرح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي، عقب اجتماعه مع مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، بأنه يتعين على العراق تنسيق خطواته مع الاتفاق الجديد المبرم بين طهران وواشنطن، مؤكداً في الوقت ذاته على حق شعب كوردستان في تقرير مصيره.

وفي يوم الأحد، 24 مايو 2026، أشار عادل عبد المهدي في تصريح للصحفيين إلى ضرورة أن يتماشى العراق مع إطار الاتفاق بين أمريكا وإيران وأن يتكيف مع المتغيرات. وبخصوص الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة، قال: "وجود القوات الأجنبية في العراق ليس أمراً صائباً، وفي الوقت ذاته فإن الهجمات التي تستهدف شعوب المنطقة هي عمل غير صحيح".

وانتقد عبد المهدي الهجمات التي تعرضت لها غزة وإيران، كما وصف في الوقت نفسه الهجمات الإيرانية على المنطقة بأنها "غير صحيحة"، داعياً إلى إيجاد حلول لهذه التوترات.

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب رئيس الوزراء العراقي الأسبق عن دعمه لحقوق شعب كوردستان قائلاً: "يجب على الشعوب أن تقرر مصيرها بنفسها؛ فشعب إقليم كوردستان، مثله مثل بقية الشعوب، شريك أصيل في المنطقة وجذوره متأصلة في هذه الأرض، لذا فإن له الحق الكامل في تقرير مصيره".