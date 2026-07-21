الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" إثر استهداف ناقلة نفط

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء 21 تموز/یولیو 2026، استدعاء السفير الإيراني لدى البلاد، محمد توتونجي، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف إحدى ناقلات النفط التابعة لها في مياه الخليج، ما أسفر عن وقوع إصابات بين طاقم السفينة.

مذكرة احتجاج رسمية

وفي بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة (X)، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أنها سلّمت السفير توتونجي مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت إدانة شديدة لاستهداف الناقلة الكويتية "كيفان" مساء أمس الاثنين أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضح البيان أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقم الناقلة، دون الكشف عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بها.

تنديد بالهجمات "الظالمة"

وخلال اللقاء، نقل نائب وزير الخارجية الكويتي، حمد سليمان مشعان المشعان، إدانة بلاده لما وصفها بالهجمات الإيرانية "الظالمة" التي تستهدف المصالح الكويتية، مشيراً إلى أن هذه التوترات تصاعدت منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير/شباط الماضي.

السياق الإقليمي والتوترات

تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية في وقت حساس تشهد فيه المنطقة صراعاً محتدماً، حيث تُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة وتستضيف منشآت عسكرية أمريكية هامة على أراضيها، مما جعلها عرضة لارتدادات الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية في المنطقة.

دلالة الخطوة الدبلوماسية

ويُعد استدعاء السفير في الأعراف الدولية آلية تعبير عن استياء سيادي شديد؛ إذ يتم من خلاله إبلاغ حكومة الدولة المعنية بمظالم رسمية ومطالب واضحة لوقف الانتهاكات، مما يشير إلى تصعيد في حدة الخلاف الدبلوماسي بين الكويت وطهران جراء المساس بأمن الملاحة وسلامة المنشآت النفطية.