مشروع روناكي: طواقمنا تعالج عطلاً مفاجئاً قطع الكهرباء عن بعض المناطق

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن "مشروع روناكي" للكهرباء في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، إثر خلل فني طارئ في شبكة النقل الرئيسية.

وأوضح المشروع في بيان رسمي أن الانقطاع جاء نتيجة عطل فني مفاجئ أصاب خطوط نقل الطاقة الإستراتيجية، مما انعكس سلباً على عمليات توزيع التيار في عدد من أحياء المحافظات الثلاث.

وأكد البيان أن الفرق الهندسيّة والفنيّة المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الخلل، وتعمل على معالجة المشكلة وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت، داعياً المواطنين إلى الاطمئنان لحين استكمال أعمال الصيانة.