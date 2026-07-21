عاصفة استوائية تهدّد جنوب الولايات المتحدة

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أربيل (كوردستان 24)- تشتد قوة عاصفة استوائية سميت "بيرثا" الثلاثاء في خليج المكسيك، وتهدد عدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة برياح قوية وفيضانات ساحلية.

كانت العاصفة صباح الثلاثاء على بُعد نحو 115 كيلومترا جنوب غرب مدينة بنما في ولاية فلوريدا، وتتجه ببطء نحو الشمال الغربي والسواحل مع رياح تصل سرعتها إلى 97 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير.

ووُضِعت عدة مناطق ساحلية أميركية تحت المراقبة أو الإنذار من عاصفة استوائية، إذ يُتوقَّع هبوب رياح شديدة، وهطول أمطار غزيرة، ويُحتمل حدوث فيضانات ساحلية "على امتداد الساحل الشمالي للخليج حتى الأربعاء"، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية الأميركيون أن يكون موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي، والممتد من مطلع حزيران/يونيو حتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر "أقل حدة من المعتاد" هذه السنة.

ويشهد الموسم 14 عاصفة قوية في المتوسط، وسبعة أعاصير بينها ثلاثة ضخمة.