إدريس سالم ومازن عرفة يستنطقان وعي الرواية في «مطاردة المعنى»

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صدر حديثاً عن دار نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب في هولندا، كتاب فكري جديد يحمل عنوان «مطاردة المعنى»، للكاتب والشاعر الكوردي إدريس سالم، ليقدم من خلاله إضافة غنية ومميزة للمشهد الثقافي والأدبي، تشجع القراء على إيقاظ الفكر وتأمل قضايا الوجود والوعي الإنساني.

ويأتي هذا الكتاب الفكري المتميز في (160) صفحة من القطع المتوسط، حيث تندرج فكرته الأساسية وتصنيفه الأدبي ضمن الحوارات الفكرية والفلسفية العميقة، التي أجراها الكاتب مع الروائي والأكاديمي السوري مازن عرفة، لتشكل دمجاً إبداعياً فريداً بين عوالم السرد الروائي وآفاق الرؤى المعرفية.

ويشتمل الإصدار على ثمانية وعشرين سؤالاً فكرياً وفلسفياً، جرى انتقاؤها بعناية بالغة، لتطرح قضايا جوهرية ممتدة من اللاوعي الجمعي إلى فلسفة الوجود، محاولة استنطاق إجابات عميقة تساهم في إثراء الوعي المجتمعي وتفكيك العزلة والاقتراب من ملامسة جوهر الذات الإنسانية المعاصرة.

هذا وقال سالم لقناة كوردستان24 في تصريح خاص: «يعتمد العمل بأكمله على أسلوب حواري متدفق، يتسم بالسلاسة والعمق في آن واحد، مما يمنح المتلقي والباحث الثقافي تجربة قرائية مغايرة وغير تقليدية، تجعله شريكاً حقيقياً في إنتاج الأفكار، والتنقل بمرونة بين المسارات الفكرية الممتعة والشيقة المطروحة عبر مواضيع الكتاب».

وقد أتاحت دار نوس هاوس في هولندا هذا المنجز الفكري الجديد بحلة طباعية أنيقة وجودة إخراجية رفيعة تليق بأهمية المضمون وصناع العمل، ليكون متاحاً أمام النخب الثقافية والجمهور الشغوف بمتابعة أحدث الإصدارات التي تسعى جاهدة لمحاورة الواقع واستشراف ملامح الهوية الإنسانية.