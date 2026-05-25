فيلم كوردي "بحر الأمل" يشارك في مسابقة دولية بإسبانيا

أربيل (كوردستان24)- يشارك الفيلم الكوردي "بحر الأمل" (دەریای هیوا)، من إخراج جبرائيل أبو بكر، في المنافسة الرسمية للفوز بجوائز الدورة الثانية من "مهرجان جوائز شعاع الضوء" (Ray of Light Awards) الدولي، المقرر إقامته في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

إنجاز نوعي

وفي تصريح له لكوردستان24، أعرب المخرج جبرائيل أبو بكر عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: "إن وصول فيلم "بحر الأمل" إلى القائمة النهائية للمهرجان هو بحد ذاته نجاح كبير، حيث تم اختياره من بين أفضل الأعمال وأكثرها تأثيراً في هذه الدورة".

وأضاف أبو بكر أن "أهمية هذا المهرجان تكمن في أنه لا يعتمد المعايير التقنية فحسب، بل يركز بشكل أساسي على عمق الرسالة الإنسانية وتأثيرها، وهو ما يجعل هذا الاختيار وسام فخر لنا".

قصة إنسانية عميقة

يتناول الفيلم في قالب قصير الآثار الإنسانية المدمرة للحروب، مسلطاً الضوء على معاناة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء النزاعات. كما يرصد الفيلم الرحلات المحفوفة بالمخاطر للأفراد الذين اضطروا لمغادرة ديارهم، واضعين أرواحهم على المحك في مسارات محفوفة بالموت والغرق، بحثاً عن طوق نجاة وحياة كريمة.

فلسفة المهرجان

وأشار أبو بكر إلى أن "مهرجان جوائز شعاع الضوء" يولي اهتماماً خاصاً بالقصص ذات العمق الإنساني، متجاوزاً الجوانب الفنية التقليدية، ويهدف إلى تعزيز الوعي والتفاهم والروابط الإنسانية بين الشعوب.

ويُذكر أن المهرجان تأسس تخليداً لذكرى الممثل البريطاني الراحل "راي ستيفنسون"، الذي اشتهر بأدواره في العديد من الأفلام والمسلسلات العالمية. وقد أطلق زملاؤه وأصدقاؤه هذه المبادرة بعد رحيله لتكون إرثاً فنياً يؤمن بقدرة السينما على إحداث تغيير في وجدان الإنسان وطريقة تفكيره.

يُذكر أن الدورة الثانية من المهرجان ستنطلق في جزيرة إيبيزا الإسبانية يوم 29 مايو 2026، وستستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.