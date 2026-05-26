مسرور بارزاني في ذكرى ثورة گولان: إرادة شعب كوردستان أقوى من كل الدسائس

أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة الـ 26 من گولان، استذكر فيها ببالغ الإجلال والاعتزاز تضحيات ونضال البيشمركة البواسل وعموم المناضلين الذين دافعوا عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

وأكد رئيس حكومة الإقليم في رسالته، أن ثورة گولان التقدمية لم تكتفِ بإحباط المخططات التي استهدفت كوردستان وشعبها فحسب، بل أرست مرحلة مفصلية وهامة في مسار الحركة التحررية الوطنية، لتبرهن على أن إرادة شعب كوردستان وصموده أقوى من كافة الدسائس والمؤامرات.

وأضاف مسرور بارزاني أن هذا الصمود ووحدة الموقف ورص الصفوف أثمرت لاحقاً عن تشكيل "الجبهة الكوردستانية"، التي قادت انتفاضة آذار المجيدة عام 1991، وحررت الوطن وحققت مكاسب وطنية مشهودة للشعب الكوردستاني.

واختتم رئيس الحكومة رسالته بتوجيه سلام وتحية للأرواح الزكية التي صنعت هذا التاريخ والنضال، وفي مقدمتهم الزعيم مصطفى البارزاني الخالد، والفقيد إدريس بارزاني الحاضر في الضمير دائماً، وعموم شهداء ثورة گولان وجميع شهداء كوردستان.