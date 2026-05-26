طهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة وتؤكد "حق الرد" وسط جهود وساطة دولية

منذ 4 ساعات

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء 26 ایار/مایو 2026، بياناً رسمياً، اتهمت فيه الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نیسان/ أبريل الماضي، مؤكدة أن طهران "لن تترك أي اعتداء دون رد" في إطار الدفاع عن سيادتها.

اتهامات بخرق الهدنة في هرمزگان

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيانها أن القوات الأمريكية ارتكبت ما وصفته بـ"انتهاكات جسيمة" خلال الـ48 ساعة الماضية في منطقة هرمزگان، مشيرة إلى وقوع حالات "قرصنة بحرية" ضد سفن تجارية إيرانية منذ إعلان الهدنة في 8 نیسان/ أبريل 2026.

واعتبرت الخارجية أن هذه التحركات العسكرية تتناقض مع المسار الدبلوماسي الجاري حالياً بوساطة باكستانية، واصفة الموقف الأمريكي بأنه يعكس "سوء نية" تجاه التزاماتها الدولية، ومحملة واشنطن المسؤولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الإجراءات التي اعتبرتها خرقاً لميثاق الأمم المتحدة.

تصعيد ميداني ورصد جوي

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان منفصل عن اعتراض طائرات مسيرة أمريكية من طرازي (MQ9) و(RQ4)، بالإضافة إلى مقاتلة من طراز (F35) بدعوى انتهاك الأجواء. وأكد الحرس الثوري في بيانه أنه "يحتفظ بحق الرد المتبادل"، محذراً من استمرار تجاوز بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

سياق الأزمة

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس يسعى فيه الوسطاء الدوليون، وعلى رأسهم باكستان، لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. وبينما تشدد إيران على "عمق الشكوك" تجاه السياسات الأمريكية، تضع هذه التطورات الميدانية الأخيرة الاتفاقات الهشة تحت اختبار حقيقي، وسط مخاوف من عودة المواجهات المباشرة التي قد تؤثر على استقرار الممرات المائية وأسواق الطاقة العالمية.



المصدر: وسائل اعلام ایرانیة