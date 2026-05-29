طهران تؤكد أن "لا مفاوضات حول المسألة النووية في الوقت الحاضر"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة أن "لا مفاوضات" جارية بشأن برنامجها النووي، بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن طهران ستتخلى عن اليورانيوم المخصب بموجب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي "في هذه المرحلة، نركز على إنهاء الحرب، ولا توجد مفاوضات بشأن المسألة النووية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن بنود ومبادئ اتفاق مرتقب مع طهران لإنهاء التوترات بين البلدين، كاشفاً عن شروط صارمة تتعلق بالملف النووي، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ملفات أمنية وعسكرية حساسة.

وفي تدوينة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" (29 أيار 2026)، شدد ترامب على أن الشرط الأساسي والمصيري هو "موافقة إيران المطلقة على عدم امتلاك سلاح نووي كلياً وفي أي وقت".

وعلى صعيد أمن الملاحة الدولية، ألزم الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة السفن في كلا الاتجاهين ودون قيود أو فرض أي رسوم.

معلناً في الوقت ذاته رفع الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بـ"الفريد والمذهل"، ومؤكداً أن السفن العالقة بات بإمكانها العودة إلى ديارها.

كما تطرق ترامب إلى ملف الألغام البحرية في المنطقة، مشيراً إلى أن سفن الكسح الأمريكية المتطورة نجحت في تفجير الجزء الأكبر منها.

مطالباً الجانب الإيراني بالإنهاء الفوري لعمليات تفكيك وتفجير ما تبقى من تلك الألغام التي وصف عددها بالضئيل.