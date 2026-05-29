إيران تستعد لتنظيم مراسم جنائزية حاشدة لخامنئي بعد تأجيلها بسبب الحرب

أربيل (كوردستان 24)- تُعِدّ السلطات الإيرانية لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي اغتيل بأولى ضربات الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، بعد تأجيل مطوّل بسبب الحرب.

وبالرغم من عدم تحديد أي موعد للجنازة، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران، محسن محمودي قوله إن "مقرّا خاصا تم تشكيله للتحضير لمراسم الجنازة، وتعمل جهات عدة حاليا على التخطيط واتخاذ الترتيبات اللازمة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقاد خامنئي الجمهورية الإسلامية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، واغتيل في أولى ضربات الهجوم على إيران في 28 شباط/فبراير.

وخلفه ابنه مجتبى خامنئي، عما بأنه أصيب في الضربات ولم تسجّل له أي إطلالة علنية منذ تولّيه المنصب.

في نيسان/أبريل أحيا آلاف الإيرانيين ذكرى مرور أربعين يوما على رحيل المرشد الأعلى السابق، لكن الجنازة الرسمية التي كان أعلن عنها في بادئ الأمر لم تُجرَ بسبب الحرب.

وأورد التلفزيون نقلا عن محمودي قوله إن "منظمات عدة تعمل على تهيئة الظروف اللازمة، لكي يتسنى، فور الإعلان الرسمي، إقامة مراسم كبرى"، مع توقّع "مشاركة حاشدة".