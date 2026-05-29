نيويورك تايمز: ترامب لم يتخذ قراراً فورياً بعد اجتماع ساعتين حول إيران

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة اجتماعا قُدّم في وقت سابق على أنه لاتخاذ قرار نهائي بشأن التوصل إلى تفاهم مع إيران، بحسب ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

ولم يوضح المسؤول ما إن كان ترامب اتّخذ قرارا أم لا، في هذا الاجتماع الذي عُقد في غرفة العمليات في البيت الأبيض، وفق ما نقلته فرانس برس.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الاجتماع استغرق ساعتين وأن ترامب لم يتّخذ على إثره أي قرار فوري.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن قبيل اجتماعه، عن بنود ومبادئ اتفاق مرتقب مع طهران لإنهاء التوترات بين البلدين، كاشفاً عن شروط صارمة تتعلق بالملف النووي، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ملفات أمنية وعسكرية حساسة.

وفي تدوينة مطولة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" (29 أيار 2026)، شدد ترامب على أن الشرط الأساسي والمصيري هو "موافقة إيران المطلقة على عدم امتلاك سلاح نووي كلياً وفي أي وقت".

وعلى صعيد أمن الملاحة الدولية، ألزم الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة السفن في كلا الاتجاهين ودون قيود أو فرض أي رسوم.

معلناً في الوقت ذاته رفع الحصار البحري الأمريكي الذي وصفه بـ"الفريد والمذهل"، ومؤكداً أن السفن العالقة بات بإمكانها العودة إلى ديارها.

كما تطرق ترامب إلى ملف الألغام البحرية في المنطقة، مشيراً إلى أن سفن الكسح الأمريكية المتطورة نجحت في تفجير الجزء الأكبر منها.

مطالباً الجانب الإيراني بالإنهاء الفوري لعمليات تفكيك وتفجير ما تبقى من تلك الألغام التي وصف عددها بالضئيل.