بلدية أربيل تعلن عن افتتاح "سوق أسبوعي" عصري أمام متنزه شاندەر لدعم الاقتصاد المحلي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل، عن إطلاق مشروع لافتتاح سوق أسبوعي جديد وعصري أمام متنزه "شاندەر" في قلب العاصمة، وذلك ضمن جهودها الرامية لإنعاش القطاع الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.

وذكرت رئاسة البلدية في بيان لها، أن السوق الجديد سيفتح أبوابه أمام المواطنين ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، الموافق 5 حزيران/يونيو 2026، مشيرة إلى أن أوقات العمل الرسمية في السوق ستبدأ من الساعة 8:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

ووفقاً للبيان، يهدف المشروع إلى إبراز جماليات التجارة المحلية الأصيلة، وتشجيع الباعة والكسبة على عرض بضائعهم في بيئة منظمة وحديثة، مما يوفر فرصة استثنائية لكل من المتسوقين وأصحاب المهن.

وأوضحت البلدية أن السوق سيكون شاملاً، حيث سيضم مختلف الاحتياجات اليومية للمواطنين، بما في ذلك: المنتجات الغذائية، المحاصيل الزراعية المحلية، الملابس الكوردية التقليدية، والأعمال والتحف اليدوية.

وفي ختام بيانها، دعت رئاسة بلدية أربيل جميع المواطنين والكسبة الراغبين في المشاركة في هذا المشروع وعرض منتجاتهم، إلى مراجعة الجهات المعنية لتسلم مواقع عملهم وحجز الأماكن المخصصة لهم داخل السوق.