اتحاد غرف التجارة في إقليم كوردستان يصدر قرار إعفاء عام للتجار والحرفيين

أربيل (كوردستان24)- أصدر مجلس اتحاد غرف التجارة في إقليم كوردستان قراراً بالإعفاء العام من رسوم السنوات السابقة لجميع التجار وأصحاب المهن والحرفيين. وأعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

واليوم الأحد 31 مايو/أيار 2026، أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، كيلان حاجي سعيد، في مؤتمر صحفي، أنه نظراً للأوضاع المالية والظروف الصعبة التي واجهت التجار وأصحاب المهن، فقد قرر مجلس اتحاد غرف التجارة في إقليم كوردستان إصدار إعفاء عام شامل يغطي كافة التجار والصناعيين وأصحاب المهن في الإقليم بمختلف قطاعاتهم.

وأشار رئيس غرفة التجارة إلى أن هذا القرار جاء بعد تعذر تجديد الهويات المصرفية والانتساب لبعض التجار بسبب تداعيات الأزمة المالية، مبيناً أن "هذا الإعفاء سيدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 1 حزيران/يونيو 2026 ويستمر لغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026".

وأوضح كيلان حاجي سعيد أنه بموجب هذا الإعفاء، سيتم استيفاء الرسوم المترتبة على السنتين الأخيرتين فقط من التجار المشمولين، في حين سيتم إعفاؤهم وتبرئة ذممهم بالكامل من رسوم السنوات السابقة لهما.

وأضاف أن أي تاجر يتخلف عن مراجعة غرف التجارة لتجديد هويته وتأكيد عضويته لمدة أربع سنوات وحتى نهاية المدة المحددة للإعفاء (30 تشرين الثاني/نوفمبر)، سيفقد حق العضوية والامتيازات المترتبة عليها بموجب النظام الداخلي المعمول به في غرف التجارة.

وبين رئيس غرفة تجارة أربيل أنه في حال مرور أربع سنوات على العضوية دون تجديد الهوية، فسيُحرم التاجر من استعادة عضويته لمدة عام كامل، وإذا رغب في استعادتها بعد انقضاء هذا العام، فسيُطالب بدفع كامل الديون السابقة المترتبة عليه والرسوم المتراكمة عن كافة السنوات السابقة دون إعفاء.

وأوضح كيلان حاجي سعيد أن هذا القرار لا يشمل المكاتب العقارية في الوقت الحالي، نظراً لأن الاتحاد لا يملك صلاحية الإعفاء القانونية بموجب قانون الدلالة (الوساطة العقارية) رقم 58، مستدركاً بالإشارة إلى تشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث صياغة حلول قانونية وصلاحيات تتيح تسهيل الإجراءات وضمان عدم حرمانهم من هذا الإعفاء المالي.

ودعا سعيد جميع التجار ومنتسبي الغرف إلى مراجعة غرف التجارة لتجديد هوياتهم لضمان استمرارية عضويتهم، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات الإدارية لتسيير معاملاتهم دون تأخير.

وسلط رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل الضوء على خططهم المستقبلية لإنعاش الاقتصاد الكوردستاني قائلاً: "يتوجه وفد تجاري من إقليم كوردستان الأسبوع المقبل إلى الأردن، ليعقب ذلك جولة إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة اقتصادية تهدف لعقد تفاهمات واتفاقيات بين اتحاد غرف التجارة في كلا الجانبين".

كشف سعيد عن مشاركة قرابة 180 تاجراً ورجل أعمال ومستثمراً من إقليم كوردستان في تلك القمة الهامة، مشيراً إلى وجود خطط مدروسة لتوسيع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع روسيا وعدة دول أخرى بهدف جذب استثمارات أجنبية إلى إقليم كوردستان.

واختتم كيلان حاجي سعيد حديثه بالإشارة إلى الأهمية البالغة لزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأخيرة إلى العاصمة الاتحادية بغداد، مؤكداً أن المباحثات التي ركزت على الملفات الاقتصادية ومعالجة المشاكل المتعلقة بنظام "أسيكودا" الجمركي هيأت أرضية ممتازة للتفاهم المشترك والحل الجذري لكافة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.