صحة أربيل: استقبال أكثر من 4 آلاف مراجع خلال أيام عيد الأضحى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل، اليوم الأحد، عن إحصائية نشاطاتها الطبية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للفترة من 26 إلى 31 أيار/مايو 2026، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار 24 ساعة عبر أقسام الطوارئ والمراكز الصحية.

ووفقاً للبيان الصادر عن المديرية، فقد استقبلت المؤسسات الصحية 4,039 مواطناً تلقوا العلاج والرعاية الطبية اللازمة خلال فترة أيام العيد.

وجاءت تفاصيل المراجعات والحالات الطبية بحسب الإحصائية الرسمية على النحو التالي:

- الحوادث: تسجيل 235 حالة حادث بمختلف الأنواع، شملت 137 حادث مرور (سيارات ودراجات نارية)، و164 حالة سقوط، بالإضافة إلى 9 حالات حروق.

- اللدغات والعضات: تسجيل 39 حالة لدغ أفاعي وعقارب، و19 حالة عضة كلب.

- الأمراض الباطنية: علاج 227 حالة إسهال وقيء، و212 حالة تسمم غذائي.

- العمليات الجراحية والدم: إجراء 196 عملية جراحية (20 عملية كبرى و176 صغرى)، فيما جرى توفير 584 وحدة دم للمستشفيات.

- غسيل الكلى: استقبلت مراكز غسيل الكلى وقسم الكلية الاصطناعية في مستشفى أربيل التعليمي 601 مريضاً.

- الولادات: تسجيل 239 حالة ولادة، توزعت بين 104 ولادة طبيعية و135 ولادة قيصرية.

- أمراض القلب: استقبل مستشفى "فتحي السدر" لطورائ القلب 35 حالة طارئة، وأجريت فيه 6 عمليات قلب مفتوح و28 عملية قسطرة (شبكة وبالون).



وأكدت المديرية العامة لصحة أربيل أن تقديم هذه الخدمات جاء ضمن إطار الخطة الصحية الموضوعة مسبقاً لضمان تلبية الاحتياجات الطبية للمواطنين بشكل مستمر خلال أيام العيد.