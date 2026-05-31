امتلاء شبه كامل لسدود إقليم كوردستان.. و23 سداً بلغت أو قاربت مستوى الفيضان

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير السدود في إقليم كوردستان، رحمان خاني، أن معظم سدود الإقليم وصلت إلى مستويات امتلاء مرتفعة عقب موسم أمطار وفير، مؤكداً أن 23 سداً من أصل 24 سداً إما فاضت بالفعل أو باتت قريبة جداً من مستوى الفيضان.

وقال خاني في تصريح لـ"كوردستان 24"، إن إقليم كوردستان يضم 24 سداً، مشيراً إلى أن سد "كومسبان" هو السد الوحيد الذي لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الفيضان، فيما سجلت بقية السدود مستويات خزن مرتفعة للغاية.

وأضاف أن إجمالي كميات المياه المخزنة في سدود الإقليم بلغ نحو 9 مليارات و600 مليون متر مكعب، وهو رقم يعكس وفرة الموارد المائية خلال الموسم الحالي مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي ما يتعلق بارتفاع مناسيب المياه في نهر الفرات، أوضح خاني أن أي زيادة في منسوب النهر لن تؤثر على إقليم كوردستان، مبيناً أن التأثير المحتمل على الإقليم يرتبط بشكل رئيسي بنهر دجلة وليس الفرات.

من جانب آخر، أظهرت بيانات المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان تسجيل معدلات أمطار مرتفعة خلال الموسم الحالي في مختلف مناطق الإقليم.

وبحسب الإحصائيات، بلغ معدل هطول الأمطار في محافظة أربيل أكثر من 720 ملم، فيما سجلت محافظة السليمانية 1070 ملم، ودهوك 923 ملم، وحلبجة 1129 ملم.

كما بلغت كميات الأمطار في إدارة سوران 1146 ملم، وفي زاخو 1056 ملم، بينما سجلت إدارة رابرين أعلى معدل هطول بلغ 1280 ملم، في حين بلغت كمية الأمطار في إدارة كرميان 555 ملم.

وتعكس هذه الأرقام موسماً مطرياً استثنائياً أسهم في تعزيز المخزون المائي للإقليم ورفع مستويات الخزن في السدود إلى معدلات غير مسبوقة، الأمر الذي من شأنه دعم القطاعين الزراعي والمائي خلال الفترة المقبلة.

