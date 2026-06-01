كويستان محمد: نعمل على تأمين المستحقات المالية للمصابين بالتوحد بالتنسيق مع بغداد

أربيل (كوردستان24)- استعرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، كويستان محمد، خلال مؤتمر صحفي، أحدث الإحصاءات والخطوات التي اتخذتها وزارتها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما الأطفال المصابين بمرض التوحد.

واليوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026، أشارت كويستان محمد، إلى أنه مع بداية تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، كان هناك 11 مركزاً فقط للتوحد في إقليم كوردستان (3 حكومية و8 أهلية)، غير أن هذا العدد ارتفع حالياً ليصل إلى 69 مركزاً، من بينها 13 مركزاً حكومياً و56 مركزاً أهلياً مرخصاً.

وعزت وزيرة العمل هذا الارتفاع الملحوظ بالقول: "قمنا بتعديل وتطوير التعليمات والضوابط وقدمنا تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص لخلق بيئة من المنافسة تسهم في خفض الأسعار؛ حيث كانت الأسعار سابقاً تصل إلى ألف دولار للطفل الواحد شهرياً، لكنها انخفضت بنسب كبيرة وميسرة الآن". وأكدت تشكيل لجان عليا ورقابية لتدقيق وفحص مستويات وجودة الخدمات المقدمة في هذه المراكز، لافتة إلى إغلاق العديد منها لعدم التزامها بالتعليمات والشروط الصحية والإدارية المحددة.

وبحسب تصريحات الوزيرة، يستفيد حالياً 1756 طفلاً من الخدمات المقدمة في هذه المراكز. كما تم إجراء تغييرات هامة في تعليمات منح "إجازة المعين المتفرغ"؛ بحيث إذا كان لدى العائلة الواحدة أكثر من طفل مصاب بالتوحد، يمكن لكلا الأبوين الحصول على الإجازة المذكورة لتأمين رعاية كاملة للأطفال، حيث استفاد من هذا الإجراء 569 من الأمهات والآباء حتى الآن.

وبشأن المساعدات المالية، كشفت كويستان محمد أنه من أصل 3927 طفلاً مصاباً بالتوحد في إقليم كوردستان، يتلقى 310 أطفال فقط مساعدات ورواتب شهرية حالياً، مضيفة: "أجرينا الفحوصات الطبية اللازمة لبقية الأطفال لتأكيد تشخيصهم، وأرسلنا ملفات 16 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة إلى بغداد. وسيتوجه وفد من الوزارة قريباً إلى بغداد للمطالبة بتخصيصات مالية لرواتبهم ضمن مناقشات موازنة عام 2026 الاتحادية".

ولفتت وزيرة العمل إلى أنه بموافقة وتوجيه مباشر من رئيس حكومة الإقليم، تم إقرار تسهيلين هامين ومجانيين للأطفال المصابين بالتوحد:

1. الفحص والطبابة والعلاج المجاني الكامل في كافة المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

2. تسهيل وتسيير معاملاتهم وإجراءات سفرهم مباشرة في المطارات دون الحاجة للانتظار في الطوابير.

وفي ختام حديثها، أعربت كويستان محمد عن شكرها وتقديرها للمنظمات الإنسانية والشركات والمديريات العامة للوزارة لدعمهم ومساندتهم المستمرة لعائلات أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة بالإقليم.