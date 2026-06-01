البدء بتوزيع المستحقات المالية لعام 2015 لفلاحي أربيل

أربيل (كوردستان24)- وجهت مديرية سايلو أربيل (صومعة الحبوب) تنويهاً هاماً إلى الفلاحين الذين لا تزال لديهم مبالغ ومستحقات مالية متبقية بذمة السايلو لعام 2015، معلنةً عن البدء بعملية توزيع الصكوك المصرفية الخاصة بهم.

وجاء في بيان مديرية السايلو، أنه من المقرر أن تبدأ عملية توزيع الصكوك على الفلاحين المستحقين يوم غدٍ الثلاثاء، 2 حزيران/يونيو 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحاً. ودعت المديرية الفلاحين المعنيين إلى مراجعة مبنى سايلو أربيل في التاريخ والوقت المحددين لاستلام صكوكهم المالية، والتي سيتم صرفها وتسييلها لاحقاً عبر فروع المصرف العراقي للتجارة (TBI).

وحددت مديرية سايلو أربيل عدة شروط وتعليمات لازمة لاستلام الصكوك، وهي كالآتي:

1. يتوجب حضور الشخص المستحق الوارد اسمه في الصك حصرياً وشخصياً لموقع التسليم.

2. في حال تعذر حضور صاحب الصك، يتوجب على وكيله القانوني تقديم وكالة رسمية معتمدة ومصادق عليها وصادرة خلال العام الحالي (2026).

3. بخصوص الفلاحين المتوفين، يتوجب على ذويهم تقديم القسام الشرعي أو القانوني للمتوفى، بالإضافة إلى وكالة عامة مصادق عليها وتضم موافقة وتواقيع جميع الورثة الشرعيين، على أن تكون الوكالة صادرة خلال العام الجاري (2026) لإتمام عملية استلام الصك دون عوائق.