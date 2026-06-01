آري هرسين: الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني مستعدان للاجتماع واستئناف الحوار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد المسؤول الحزبي آري هرسين، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على أتم الاستعداد لبحث ومناقشة ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة.

واليوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026، زار مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني، آري هرسين، مقر المكتب التنظيمي الأول للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بهدف نقل وتقديم تهاني وتبريكات حزبه بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأكد آري هرسين في تصريح لوسائل الإعلام، أن العلاقات الثنائية مع الاتحاد الوطني طبيعية واعتيادية، متسائلاً بالقول: "لو لم تكن العلاقات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني في وضعها الطبيعي، فماذا كنا نفعل هنا اليوم؟".

وأوضح المسؤول الحزبي أن الوفدين المفاوضين لكلا الحزبين مستعدان للجلوس مجدداً إلى طاولة المفاوضات واستئناف الحوار لمناقشة تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

وشدد مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في ختام تصريحه قائلاً: "الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني هما أداتان لخدمة الوطن، ويتعين عليهما النهوض بواجباتهما وتجنب الفرقة والتشتت".