الدفاع المدني في أربيل يعلن خطة لحماية المحاصيل من الحرائق خلال الحصاد

أربيل (كوردستان24)- كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، في تصريح خاص لـالموقع الرسمي لـ "كوردستان 24"، عن تفاصيل خطة المديرية الاستباقية لحماية حقول ومزارع الحنطة والشعير التابعة للفلاحين في حدود محافظة أربيل خلال موسم الحصاد الجاري.

واليوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026، صرح المتحدث باسم الدفاع المدني، المقدم شاخوان سعيد، قائلاً: "قمنا بوضع خطة مكثفة ودخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ تاريخ 15 أيار/مايو الماضي. وفي المدن والأقضية والنواحي التي تتواجد فيها مراكز الدفاع المدني، قمنا بنشر وتثبيت 12 فريقاً تخصصياً، إلى جانب مفارز من قوات 'الزيرفاني' في أطراف العاصمة أربيل للعمل والجهوزية على مدار 24 ساعة يومياً".

وبشأن الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة، أشار شاخوان سعيد إلى أنه تم قبيل البدء بموسم الحصاد تنظيم سلسلة من الندوات الإرشادية والتوعوية لأصحاب الحاصدات الزراعية والمكاتب والمخازن المعنية في مناطق (شِمامك، وقوشتة به، وبنصلاوة، وخابات) وغيرها من المواقع والمساحات المفتوحة المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير.

وأضاف سعيد: "قمنا بتوزيع ملصقات ونسخ من الإرشادات الوقائية وأرقام هواتف الطوارئ والنجدة على الفلاحين وأصحاب الحاصدات لكي يتمكنوا من الاتصال بنا مباشرة وفوراً في حال حدوث أي طارئ"، عازياً نجاح الخطة المطبقة حتى الآن إلى عدم تسجيل أي حادث حريق في الحقول الزراعية منذ بدء الموسم الجاري.

وفي جانب آخر من تصريحه، حذر المتحدث باسم دفاع مدني أربيل من ارتكاب أو التورط في أي سلوكيات أو أعمال قد تتسبب في نشوب حرائق بالمحاصيل الزراعية، مؤكداً: "لدينا تنسيق تام وعالي المستوى مع قوات الشرطة والآسايش (الأمن)؛ وفي حال رصد أي سلوك تخريبي أو إهمال من هذا القبيل، سنقوم بإبلاغ الجهات القضائية والأمنية المختصة لاتخاذ أشد الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتسبب في إشعال الحرائق".