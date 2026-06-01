أربيل تطلق خطة شاملة لتنظيم الشوارع والأسواق العامة وتعزيز الهوية الكوردية للمدينة

أربيل (كوردستان 24)- عقدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في أربيل لبحث آليات إعادة تنظيم الشوارع والأسواق الشعبية والأماكن العامة، ضمن خطة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز النظافة والجمالية العامة في المدينة.

وترأس الاجتماع وزير البلديات والسياحة ساسان عوني ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، بحضور عدد من المسؤولين ومديري الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية المعنية.

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة إعادة تنظيم الشوارع والأسواق والأماكن العامة، والارتقاء بمستوى النظافة وتقليل مظاهر الفوضى والازدحام، بما يسهم في إظهار مدينة أربيل بصورة أكثر تنظيماً وجاذبية.

كما ناقش المجتمعون إعداد خطة خاصة لمعالجة استخدام التسميات واللافتات غير المألوفة واللغات الأجنبية على واجهات المحال التجارية والمنشآت السياحية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد اللغة الكوردية على اللوحات التعريفية، بما يشمل قوائم الطعام في المطاعم والمنشورات التعريفية الخاصة بالمرافق الخدمية والسياحية.

وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على نظافة المدينة وإعادة تنظيم مرافقها العامة، بهدف توفير بيئة حضرية ملائمة للمواطنين والزوار، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة بصورة منظمة ومن دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال والمواطنين.

وخلص الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية لإعادة تنظيم الشوارع والأماكن العامة في أربيل، ضمن رؤية تهدف إلى تطوير المشهد العمراني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

وحضر الاجتماع نائب محافظ أربيل، وقائممقامي مركزي أربيل وعنكاوة، ورئيس بلدية أربيل، والمدير العام للسياحة في المحافظة، إلى جانب ممثلين عن الشرطة والمرور والدفاع المدني ومديريات التخطيط العمراني والحدائق والبيئة والخدمات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.