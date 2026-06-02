تقارير دولية وإيرانية عن استهداف سفينة في الخليج تواصل الإبحار بفجوة في هيكلها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن الحرس الثوري الإيراني، بوقوع هجوم استهدف سفينة شحن في منطقة الخليج. ونشرت وكالة أنباء "فارس" مقطعاً مصوراً يظهر سفينة تحمل علامة شركة الملاحة العالمية (MSC) وبها فجوة في جانبها الأيمن عند مستوى خط الماء، ناتجة عن إصابة مباشرة.

ووفقاً لبيان صادر عن الحرس الثوري، فقد تم استخدام صاروخ كروز لضرب السفينة التي حدد هويتها باسم "MSC Sariska".

من جانبها، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لهجوم في مياه الخليج، على بعد حوالي 40 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء أم قصر العراقي. وأوضحت الهيئة في تقريرها أن السفينة أبلغت عن وقوع انفجارين ونشوب حريق على متنها تمت السيطرة عليه لاحقاً، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وفي حين لم تكشف الهيئة البريطانية رسمياً عن اسم السفينة المتضررة، أظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية تواجد السفينة "MSC Sariska V" في الموقع الجغرافي ذاته وقت وقوع الحادث.

هذا وتجري السلطات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، وسط تحذيرات للسفن العابرة في المنطقة بتوخي الحذر. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من شركة (MSC) حول الواقعة.