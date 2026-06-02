احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80% بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الثلاثاء أنّ احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس يصل إلى 80%، مما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة.

وبحسب آخر تقرير للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، يهيئ الارتفاع الاستثنائي لدرجات حرارة مياه المحيط الهادئ الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة ال نينيو التي "يُتوقَّع أن تؤثر على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار على مستوى العالم".

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى احتمال بنسبة 80% حدوث ظاهرة ال نينيو بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2026.

وأضافت المنظمة أن احتمال استمرار هذه الظاهرة حتى تشرين الثاني/نوفمبر أقلّه، تقارب أو تتجاوز 90%، متوقعةً ظاهرة متوسطة الشدة إن لم تكن قوية.

بين أواخر نيسان/أبريل ومنتصف أيار/مايو، اقتربت درجات حرارة سطح البحر في الجزء الأوسط الشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي من العتبات التي تميز هذه الظاهرة، وهو ارتفاع مدفوع بدرجات حرارة "مرتفعة بشكل استثنائي"، تتجاوز المعدلات الموسمية بأكثر من 6 درجات مئوية، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وتتميز ظاهرة إل نينيو بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه. وتحدث عادة كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر من تسعة إلى اثني عشر شهرا.