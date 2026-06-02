تواصل المواجهات بين حزب الله وإسرائيل مع استئناف المحادثات بين لبنان وإسرائيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي الضربات طوال الليل في جنوب لبنان، بينما تستعد وفود من كلا البلدين لجولة جديدة من المفاوضات اليوم الثلاثاء 2 حزیران/یونیو 2026.

أمر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي درعائي، سكان النبطية بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، حيث أعلن الجيش أنه "مضطر للتحرك" ردًا على هجمات حزب الله.

واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق في جنوب لبنان، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. في غضون ذلك، أعلن حزب الله استهدافه دبابة إسرائيلية في قضاء النبطية فجر الثلاثاء.

أفادت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله أكد امتناعه عن مهاجمة إسرائيل مقابل وقف إسرائيل لغاراتها على بيروت.

في حين صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "إطلاق النار سيتوقف تمامًا"، قالت إسرائيل في بيان إنها ستواصل عملياتها في جنوب لبنان، لكنها أعلنت ضمنيًا أنها لن تشن غارات على بيروت في الوقت الراهن على الأقل.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة