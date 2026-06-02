مسرور بارزاني يهنئ توم باراك بتعيينه مبعوثاً رئاسياً أميركياً خاصاً إلى العراق وسوريا

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، توم باراك بمناسبة تعيينه مبعوثاً رئاسياً أميركياً خاصاً جديداً إلى العراق وسوريا.

وأعرب مسرور بارزاني في تدوينة عبر منصة "إكس" عن تمنياته للمبعوث الأميركي الجديد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الموكلة إليه.

وأكّد رئيس حكومة الإقليم تطلعه إلى العمل المشترك والوثيق مع باراك، بما يسهم في مواصلة تعزيز وتطوير الشراكة العريقة والاستراتيجية القائمة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأميركية.