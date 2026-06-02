الحكيم: تفكيك الارتباط بالحشد ينسجم مع توجيهات المرجعية العليا والدستور العراقي

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أربيل (كوردستان 24)- ثمّن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، المواقف الوطنية المقدرة لكل من السيد مقتدى الصدر، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، والأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، إثر إعلانهم فك ارتباط فصائلهم بالحشد الشعبي والتوجه الفعلي نحو حصر السلاح بيد الدولة.

وأشاد الحكيم، في بيان رسمي، خطوة الصدر بتوجيه "سرايا السلام" للانفكاك والالتحاق بمؤسسات الدولة الرسمية.

كما نوّه بموقفي حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي في إعلان خطوة مماثلة بإنهاء الارتباط بالحشد الشعبي.

مؤكداً أن هذه القرارات تأتي انسجاماً مع توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتتسق تماماً مع نصوص الدستور العراقي، وقانون الحشد الشعبي، والمنهاج الوزاري للحكومة.

وأشار رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية إلى أن هذه التوجهات المفصلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز سلطة القانون وترسيخ ركائز دولة المؤسسات الدستورية.

واختتم الحكيم بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوات من شأنها دعم الاستقرار الداخلي وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة، بما يضمن تحقيق الأمن والسيادة الوطنية الكاملة، ويمهد الطريق لبناء عراق قوي مقتدر قائم على العدالة وصون كرامة مواطنيه.