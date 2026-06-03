"سنتكوم": إحباط هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت الكويت والبحرين

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، صباح اليوم الأربعاء 3 حزیران/ یونیو 2026، أن القوات الأميركية وقوات حلفائها تصدت لما وصفته بـ"السلوك الإيراني العدواني"، خلال عمليات عسكرية جرت امس الثلاثاء، شملت إسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافةً إلى تنفيذ ضربات دفاعية محدودة.

وقالت القيادة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن القوات الأميركية نجحت في اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيّرات أُطلقت من إيران، إلى جانب تنفيذ ضربات على موقع عسكري في جزيرة قشم، رداً على محاولات استهداف في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن إيران أطلقت صواريخ عدة باتجاه دول مجاورة، إلا أن بعضها فشل في الوصول إلى أهدافه؛ حيث سقط صاروخان كانا متجهين نحو الكويت قبل بلوغهما الهدف، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأميركية والبحرينية ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه المنامة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأميركية أسقطت أيضاً ثلاث طائرات مسيّرة هجومية إيرانية كانت تستهدف ممرات ملاحية في المياه الإقليمية، مؤكدةً تنفيذ ضربات دفاعية على محطة تحكم أرضية عسكرية في جزيرة قشم. وأكدت القيادة المركزية عدم إصابة أي من أفراد القوات الأميركية بأذى، مشددةً على أن قواتها تظل في حالة جاهزية دائمة للتصدي لأي تهديدات.

ولاحقاً، أوضح الجيش الأميركي أن "موجة إضافية" من المسيّرات الإيرانية حاولت مهاجمة القوات الأميركية في الكويت، إلا أنها فشلت في إصابة أهدافها بعدما نجحت الدفاعات الجوية التابعة لـ"سنتكوم" في إسقاط عدد منها، دون وقوع أي إصابات أو أضرار في الأصول الأميركية.

وفي سياق متصل، كانت الكويت قد أعلنت ليل (الثلاثاء-الأربعاء) تصديها لهجمات معادية، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في البحرين. وأكد الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لأهداف معادية (صواريخ وطائرات مسيّرة)، وحث المواطنين على اتباع تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، موضحاً أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق ناتجة عن عمليات الاعتراض الناجحة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، بأن "رئاسة الأركان العامة للجيش تهيب بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب من أي حطام أو أجسام مجهولة ناتجة عن اعتراض الأهداف الجوية"، مؤكداً ضرورة الإبلاغ الفوري عنها عبر رقم الطوارئ (112) واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي المنامة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار كإجراء احترازي، وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة عند الضرورة.



