الخارجية البريطانية تُسحب موظفيها من إيران وتدعو مواطنيها لمغادرتها فوراً

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء 22 يوليو (تموز)، تحديث إرشادات السفر الخاصة بإيران، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة والتوترات السائدة في المنطقة والوضع الأمني؛ مؤكدة مغادرة موظفيها البريطانيين لإيران بصورة مؤقتة.

وأوضحت الوزارة أن السفارة البريطانية في إيران ستواصل تقديم أعمالها ومباشرة مهامها "عن بُعد".

ودعت الخارجية البريطانية مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى إيران تحت أي ظرف كان، كما طلبت من الرعايا البريطانيين الموجودين حالياً في إيران، سواء من المقيمين أو المسافرين، إعادة النظر بدقة في قرار بقائهم هناك وفي تقييم المخاطر المترتبة على ذلك.

وحذرت الوزارة في بيانها من أن المواطنين البريطانيين ومزدوجي الجنسية (البريطانية-الإيرانية) يواجهون خطرًا جديًا بالاعتقال والاستجواب، مشيرة إلى أن حيازة جواز سفر بريطاني أو وجود أي صلة ببريطانيا قد تكون بحد ذاتها سبباً كافياً لاعتقالهم من قِبل السلطات الإيرانية.