الاتحاد الوطني يحثُّ الديمقراطي الكوردستاني على العودة لمجلس محافظة كركوك

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أربيل (كوردستان 24)- على الرغم من برود العلاقات والجفاء السياسي السائد منذ فترة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على المستويات العليا، فإن حساسية الوضع الميداني والتنافس القومي في محافظة كركوك فرضا على الجانبين إبقاء أبواب الحوار مفتوحة.

وفي هذا السياق، زار مسؤول الفرع الثاني (مركز تنظيمات كركوك) للاتحاد الوطني الكوردستاني، مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وعلى الرغم من أن الهدف الظاهري للزيارة كان تقديم التهنئة للمسؤول الجديد للفرع الثالث بمناسبة تسلمه مهام عمله، إلا أنها حملت في مضمونها رسالة وسياسة مهمة؛ حيث طالب الاتحاد الوطني خلالها بالعودة الرسمية للحزب الديمقراطي إلى قاعة اجتماعات مجلس محافظة كركوك، لاسيما بعد تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في المحافظة عبر اتفاق أبرمه الاتحاد الوطني مع المكونين العربي والتركماني بمعزل عن الحزب الديمقراطي، وهو ما ترتب عليه حرمان الأخير من المناصب الإدارية.

ورداً على هذه الرسالة، صرح سيروان سيد عاصي، مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، لـ كوردستان 24 قائلاً: "هذا المقترح أو هذه الرسالة صاغها الرئيس بارزاني لجميع الأطراف السياسية الكوردستانية، بأن نكون جميعاً يداً واحدة ونحاول إزاحة كافة المشاكل والعقبات جانباً ونضع مصلحة شعبنا فوق كل اعتبار، وهذه الجهود بدأت تأخذ طريقها للتحقق".

وأضاف سيد عاصي في معرض حديثه عن اللقاء: "زيارة وفد الفرع الثاني إلينا تضمنت مناقشة مجموعة من القضايا المشتركة، نحن نحاول أن نكون في خدمة شعبنا وأن ننسق كلياً من أجل خدمة كركوك".

وحول مسألة العودة الرسمية للحزب الديمقراطي إلى جلسات مجلس المحافظة، كشف سيد عاصي أن كافة القوى السياسية تشاطر هذا التوجه.

وقال: موضوع حضور أعضائنا لاجتماعات المجلس هو مطلب لجميع الكتل والأطراف السياسية داخل المجلس بأن نعود للمشاركة في الاجتماعات، وهذا الموضوع قيد البحث والمناقشة حالياً من قبل قيادتنا مع بقية الأطراف.

تأتي هذه التطورات والتحركات في وقت تطالب فيه جميع الكتل داخل مجلس محافظة كركوك بشكل رسمي بعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى الجلسات، فيما تؤكد قيادة الحزب أن الموضوع لا يزال تحت المراجعة والنقاش الداخلي، ومن المقرر أن تعلن عن قرارها النهائي والأساسي بشأن هذه العملية في المستقبل القريب.