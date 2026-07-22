فرهاد أتروشي يبحث مع العامري والخزعلي تعزيز التنسيق الوطني

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أربيل (كوردستان 24)- أجرى نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد أتروشي، اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، حراكاً سياسياً شمل لقاءات منفصلة مع قيادات بارزة في الإطار التنسيقي، لبحث الملفات السياسية الراهنة واستكمال الاستحقاقات الحكومية.

ووفقاً لبيان رسمي، عقد أتروشي -بحضور عدد من أعضاء النواب- اجتماعاً مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري؛ حيث استعرض الجانبان مستجدات المشهد السياسي، ومسار إكمال التشكيلة الحكومية الاتحادية، فضلاً عن تأكيد أهمية التكامل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد نائب رئيس المجلس خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الأدوار الرقابية والتشريعية للبرلمان، ودعم تشريعات مكافحة الفساد وبناء المؤسسات بما يعزز الاستقرار الوطني.

وفي سياق متصل، ترأس أتروشي وفداً من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية في زيارة للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي؛ إذ بحث الطرفان آليات تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك خدمة للقضايا الوطنية الكبرى ودفعاً لعجلة العملية السياسية في البلاد.