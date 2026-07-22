الحلبوسي يتباحث مع كتلة الديمقراطي الكوردستاني حول القوانين الاستراتيجية والتعاون النيابي

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أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع وفد من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية برئاسة شاخوان عبد الله، سبل تفعيل العمل التشريعي وتعزيز التوافقات بين الكتل السياسية لتمرير القوانين الاستراتيجية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، أن اللقاء تناول مراجعة جدول أعمال الدورة النيابية الحالية ومستجدات الملف التشريعي، مع التركيز على آليات تطوير التنسيق بين الكتل السياسية تحت قبة البرلمان.

وأضاف البيان أن الطرفين شددا على أهمية تدعيم العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً على الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، ويسهم في تهيئة الأجواء السياسية لإقرار التشريعات ذات الأبعاد الوطنية والخدمية المباشرة التي تمس حياة المواطنين.