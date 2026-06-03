الجيش الكويتي يعلن تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الكويتي الأربعاء، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات "معادية" بالصواريخ والطائرات المسيرة، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار.

وتتعرض الدولة الخليجية الغنية بالنفط لضربات إيرانية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران في أواخر شباط/فبراير.

وافادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إلى أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، من دون تحديد مصدرها.

وكانت الكويت قد تصدت الاثنين أيضا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، ولاحقا حمّلت الخارجية الكويتية إيران "المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات الآثمة والمتكررة".

AFP