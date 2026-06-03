الذهب يتراجع وسط رهانات إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن عززت بيانات الوظائف في أمريكا الرهانات على أن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

انخفض المعدن النفيس 0.5% ليصل إلى 4470 دولارا للأونصة، بعد أن أغلق الجلسة السابقة مرتفعا 0.1%، فيما تراجعت الفضة 0.9% لتصل إلى 74.50 دولارا للأونصة.

زادت فرص العمل في أمريكا خلال أبريل إلى أعلى مستوى لها في نحو عامين، وانخفضت عمليات التسريح، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أمس الثلاثاء.

اشتعلت الأعمال القتالية من جديد اليوم، إذ قال الجيش ‌الأمريكي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية ​على ‌البحرين والكويت ⁠وأهداف ​إقليمية أخرى، ⁠تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس، إن فريق الرئيس دونالد ترمب التفاوضي لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وأصر على ⁠أن ذلك مرتبط بتخلي طهران عن برنامجها ‌النووي.

أظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في أبريل 20% الشهر السابق، إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، ما عوض ارتفاع الشحنات إلى الهند وهونج كونج.

شددت الهند القيود على واردات الفضة، في محاولة من أكبر مستهلكيها في العالم لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.