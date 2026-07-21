إسقاط 4 طائرات مسيرة في سماء أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي، أربع طائرات مسيرة في سماء مدينة أربيل، قبل وصولها إلى أهدافها المحددة.

تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أربيل مساء اليوم الثلاثاء، 21 تموز 2026، لاعتراض وتدمير أربع طائرات بدون طيار (درون) في أجواء المنطقة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران؛ إذ استُهدفت مدينة أربيل بأكثر من 25 طائرة مسيرة منذ استئناف العمليات العسكرية بين الجانبين، جرى التصدي لها جميعاً وإسقاطها بنجاح.