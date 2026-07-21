آفيستا مام يحيى: 21 ملف فساد تلاحق هيئة الاستثمار العراقية

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أربيل (كوردستان24) – كشفت عضو لجنة الاستثمار في البرلمان العراقي، آفيستا مام يحيى، عن واحدة من أضخم قضايا الفساد في البلاد، مشيرة إلى تورط هيئة الاستثمار العراقية في ملفات هدر مالي ضخم ومصادرة كميات كبيرة من الذهب.

تفاصيل عمليات الضبط والملفات المفتوحة

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24" اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، أكدت النائبة آفيستا مام يحيى أن لجان النزاهة والقوات الأمنية تمكنت خلال 25 يوماً فقط من ضبط 408 كيلوغرامات من الذهب. وأوضحت أن هناك حالياً 21 ملف فساد مسجلاً ضد هيئة الاستثمار العراقية قيد التحقيق.

هدر بمليارات الدولارات وتجاوزات العقارات

وأشارت مام يحيى إلى أنه رغم تخلف رئيس هيئة الاستثمار عن حضور جلسة البرلمان، إلا أن الأدلة والملفات أثبتت التهم ضده. ومن أبرز تلك الملفات، منح 5 آلاف دونم من الأراضي المميزة الواقعة على طريق مطار بغداد الدولي لشركتين، بقيمة تقديرية تتجاوز 18 تريليون دولار، دون معرفة الآلية القانونية أو المعايير التي تم بموجبها منح هذه الإجازات الاستثمارية.

الاحتيال على مستثمري الإقليم

وأضافت النائبة أن ملفات التحقيق تضمنت أيضاً قيام رئيس الهيئة بالاحتيال على عدد من المستثمرين من إقليم كوردستان والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في الدعاوى المرفوعة ضده.

حملة شاملة لمراجعة المشاريع

وفي سياق متصل، أكدت عضو لجنة الاستثمار أن البرلمان بصدد مراجعة شاملة لملفات الاستثمار في جميع المحافظات وتدقيق عمل مديرياتها. كما طالبت اللجنة بمراجعة كافة المشاريع التي حصلت على إجازات استثمارية منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المشاريع وهمي أو "حبر على ورق"، حيث لم يتم تنفيذ أي أعمال واقعية رغم حصولها على التسهيلات القانونية.

سياق التحركات الأمنية: "حملة الفجر"

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد تحركات أمنية واسعة، حيث انطلقت فجر الأحد 28 حزيران 2026، عملية أمنية كبرى تحت اسم "حملة الفجر"، نفذتها قوات الآسايش وجهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال عدد من المسؤولين الرفيعين والشخصيات السياسية البارزة المتورطة في قضايا فساد.