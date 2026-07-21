إقليم كوردستان: ضخ أكثر من 7 مليار دولار لتطوير القطاع السياحي وتوفير 20 ألف فرصة عمل

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن بيانات إحصائية رسمية تُظهر ضخ نحو 7.68 مليارات دولار في القطاع السياحي وحده، من أصل أكثر من 22 مليار دولار أُنفقت على المشاريع الاستثمارية في الإقليم خلال السنوات السبع الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان حمل عنوان "الأرقام تتحدث عن نفسها"، أن السياحة باتت تُشكل العمود الفقري للنمو الاقتصادي ومركز ثقل لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

مشددة على أن الاستثمار السياحي لم يعد خياراً ثانوياً، بل ركيزة أساسية لتنشيط الأسواق وتوفير فرص العمل.

وكان وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، قد أكد في تصريحات سابقة إنجاز أكثر من 80 مشروعاً سياحياً إستراتيجياً، لافتاً إلى أن الإقليم يضم حالياً أكثر من 3 آلاف مرفق وموقع سياحي.

وأضاف الوزير أن هذا الانتعاش أثمر عن خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل في هذا القطاع الحيوي، معتمدة بنسبة 80% على الكوادر والعمالة المحلية.