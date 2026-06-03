حكومة إقليم كوردستان تعلن غداً الخميس عطلة رسمية في كافة المؤسسات والدوائر

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة للإقليم يوم غدٍ الخميس، الموافق 4 حزيران/يونيو 2026.

وأوضحت الدائرة في بيان مقتضب، أن قرار تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس يأتي أسوة بجميع أنحاء ومحافظات جمهورية العراق، مبيناً أن العطلة تشمل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخدمية والتعليمية في إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي بشكل اعتيادي وطبيعي في كافة الدوائر والوزارات الحكومية بالإقليم مطلع الأسبوع المقبل بموجب السياقات الإدارية والخدمية المعتمدة.