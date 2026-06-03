ترامب يؤكّد توجيه "ألفاظ نابية" لنتنياهو بسبب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت

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أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة متوترة مع بنيامين نتانياهو، واستخدم ألفاظا نابية في انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام أميركية من بينها "أكسيوس" و"إيه بي سي" ذكرت أن ترامب وجّه عبارات غير معهودة لنتانياهو على خلفية تهديداته بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، خشية أن تؤدي خطوة من هذا النوع إلى تقويض المحادثات مع مع طهران الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" الأربعاء، سئل ترامب عن هذه المحادثة، وعما اذا قال فعلا لنتانياهو عبارات من قبيل "هل أنت مجنون لعين؟ ماذا الذي تفعله؟ لقد ساعدتك لتبقى خارج السجن".

وأجاب الرئيس الأميركي "نعم، فعلت. كنت منزعجا بعض الشيء من قتاله المستمر في لبنان"، مضيفا "قلت له: بيبي، عليك أن تتوقّف".

لكنه أكد أن "علاقة جيدة جدا" تربطه بنتانياهو، وأنه "معجب جدا" به، وفق ما نقلته فرانس برس.

وبينما يعكس هذا التوتر تباينات العلاقة بين الحليفين اللذين أطلقا الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير، نفت وسائل إعلام إسرائيلية الرواية الصحافية الأميركية للمحادثة.

من جهته، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى منشورات ترامب على منصته "تروث سوشال" الاثنين، والتي شكر في أحدها نتانياهو على تراجعه عن قصف بيروت.

وكانت تقارير إعلامية إيرانية أفادت بأن طهران علّقت المحادثات مع الأميركيين في ضوء توسيع إسرائيل هجماتها على لبنان وتهديدها باستئناف الضربات على الضاحية الجنوبية.