النعمان يعلن بدء إجراءات حصر السلاح ودمج التشكيلات المسلحة بالأجهزة الأمنية العراقية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن اللجنة المشكلة بأمر من رئيس الوزراء لحصر السلاح بيد الدولة، قد بدأت مهامها وأعمالها رسمياً.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في تصريح صحفي؛ أن هذا القرار يمثل خطوة وطنية هامة، وجاء استجابة لدعوات المرجعية الدينية والبرنامج الحكومي لتوحيد الخطاب الأمني تحت راية الدولة. وأضاف: "بدأت اللجنة في صياغة آلية محددة لتسلم الأسلحة والمعدات العسكرية والمعسكرات، تمهيداً لتسليمها بالكامل إلى الأجهزة والجهات الأمنية الرسمية".

وبشأن مصير الفصائل والقوات التي صدرت أوامر بإنهاء ارتباطها المستقل، أوضح المتحدث باسم القائد العام، أن هذه العملية تعني إعادة تنظيم وهيكلة تلك التشكيلات ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية للدولة، وبما يضمن حماية الحقوق القانونية والوظيفية لكافة منتسبيها ودمجهم بالكامل مع القوات العسكرية الرسمية.

وكشف النعمان أنه سيتم خلال يومين تسليم قائمة جرد كاملة وتفصيلية بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى اللجنة المركزية المعنية، مبيناً أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وهيئة الحشد الشعبي.

واختتم النعمان بالـتأكيد على أنه بالنظر لتجاوز التهديدات الإرهابية ودحرها، واستقرار الوضع الأمني بشكل عام في عموم أنحاء البلاد، تعمل الحكومة العراقية حالياً وفق رؤية اقتصادية واستثمارية شاملة للمرحلة المقبلة.