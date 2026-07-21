ضربات أمريكية مكثفة تستهدف منشآت عسكرية ومخازن "درونز" في إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان عاجل، أن قواتها نفذت بنجاح، فجر اليوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026، الموجة الحادية عشرة على التوالي من الضربات الجوية المركزة ضد أهداف عسكرية داخل الأراضي الإيرانية.

وأفاد البيان بأن العمليات استهدفت بدقة مراكز قيادة وعمليات عسكرية، ومنشآت تابعة للقوات البحرية، وحظائر طائرات، بالإضافة إلى مخازن للطائرات المسيرة (الدرونز) ومرافق للدعم اللوجستي العسكري. وأكدت "سنتكوم" أن هذه الهجمات تهدف إلى "تقويض قدرات إيران وإضعاف إمكانياتها التي تُستخدم لتهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز".

ويأتي هذا التصعيد العسكري رداً على سلسلة من الهجمات الإيرانية التي استهدفت أكثر من 30 سفينة تجارية في الممرات المائية الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما عرض حياة المئات من البحارة للخطر وقوض حرية الملاحة العالمية في واحد من أهم الشرايين الاقتصادية في العالم.

وفي سياق متصل، شددت القيادة المركزية على أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة التجارة الدولية رغم التوترات الراهنة. وأشارت إلى أن القوات الأمريكية نجحت منذ مطلع شهر ایار/ مايو الماضي في تأمين عبور نحو 900 سفينة تجارية وحماية تدفق 450 مليون برميل من النفط الخام إلى الأسواق العالمية.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التأهب القصوى في المنطقة، وسط تأكيدات أمريكية بمواصلة حماية الممرات المائية الحيوية ضد أي تهديدات عدائية.