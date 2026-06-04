خطوة غير مسبوقة.. سرايا السلام تسلّم أسلحتها للجيش العراقي وتُنزل رايتها من مقراتها

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أربيل (كوردستان24)- في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين فصائل الحشد الشعبي، باشرت قوات "سرايا السلام" في مدينة سامراء بتسليم أسلحتها وعتادها إلى الجيش العراقي، تنفيذاً لقرار زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر بحصر السلاح بيد الدولة.

وشملت عملية التسليم مختلف أنواع الأسلحة والذخائر التابعة للفصيل، بالتزامن مع إنزال راية "سرايا السلام" من مقراتها العسكرية، في مشهد اعتبره مراقبون مؤشراً على مرحلة جديدة في العلاقة بين الفصائل المسلحة ومؤسسات الدولة العراقية.

وتُعد "سرايا السلام" واحدة من أكبر التشكيلات المسلحة المنضوية ضمن الحشد الشعبي، إذ تضم ثلاثة ألوية وأربع قوات رئيسية، ويُقدَّر عدد عناصرها بما يتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف مقاتل.

ولم تقتصر دعوات تسليم السلاح على "سرايا السلام" فحسب، إذ أعلنت كل من "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" خلال الأيام الماضية استعدادهما لتسليم أسلحتهما إلى الحكومة العراقية، في حال استكمال الإجراءات والآليات الخاصة بذلك.

قيس المحمداوي – نائب قائد العمليات المشتركة قال في كلمة له خلال المراسيم: "خطوة سرايا السلام مهمة ومباركة، فهذه القوات قدمت تضحيات كبيرة في جبهات القتال، وسجلت مواقف بطولية تستحق الاحترام. لكن لكل مرحلة متطلباتها، واليوم تقتضي المصلحة العامة تنفيذ قرار دمج هذه التشكيلات ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية وفق آليات قانونية وإدارية واضحة."

وأضاف المحمداوي أن اللجنة المكلفة بمتابعة الملف أجرت سلسلة من الاجتماعات لوضع آليات استلام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، موضحاً أن عناصر هذه التشكيلات كانوا مرتبطين إدارياً بهيئة الحشد الشعبي، لكنهم يمتلكون ارتباطات سياسية مختلفة، فيما ستصبح تبعيتهم مستقبلاً للمؤسسات العسكرية الرسمية ولقائد القوات المسلحة بشكل مباشر.

وأشار إلى أن اللجنة ماضية في تنفيذ هذه المهمة بدقة عالية، مؤكداً أن هناك مبادرات مماثلة من فصائل أخرى أبدت استعدادها لتسليم أسلحتها، إلا أن المواعيد النهائية لهذه العمليات لم تُحدد حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الدعوات السياسية والشعبية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، بما ينسجم مع مساعي الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار وفرض سيادة القانون في عموم البلاد.