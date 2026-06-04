رئيس الحكومة يستقبل السفير التركي لدى العراق

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 4 حزيران (يونيو) 2026، السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إينان.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام التركي لدى إقليم كوردستان ارمان توبتشو، التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، لا سيّما في مجال التبادل التجاري.

كذلك استعرض الاجتماع مخرجات الزيارة المهمة والناجحة التي أجراها رئيس الحكومة إلى تركيا الشهر الماضي، ولقاءاته ومباحثاته مع الرئيس التركي وكبار المسؤولين هناك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، وضرورة دعم الحكومة الاتحادية الجديدة لحل القضايا الخلافية ومواجهة مختلف التحديات.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى التباحث بشأن أهمية النهوض بقطاع الطاقة في العراق، وضرورة مواصلة تصدير النفط العراقي ونفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، والعمل على تعزيز الإنتاج النفطي بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتحسين الوضع المالي للبلاد عامة.